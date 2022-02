Le Mystérieux Théâtre d’Eugène Kornélius : Création jeune public Agen, 26 février 2022, Agen.

Le Mystérieux Théâtre d’Eugène Kornélius : Création jeune public Théâtre du Jour 21 rue Paulin Régnier Agen

2022-02-26 – 2022-03-23 Théâtre du Jour 21 rue Paulin Régnier

Agen Lot-et-Garonne Agen

EUR 5 5 Le spectacle Bout’Choux

Rares sont celles et ceux qui ont vu son vrai visage et pourtant, c’était l’un des plus célèbres magiciens de tout le pays. Il maniait si bien l’art du fabuleux qu’à chacune de ses représentations les spectateurs et spectatrices se demandaient s’ils venaient de voir des tours de prestidigitation, ou de la vraie magie, de la magie comme dans un conte de fée.

Un jour le magicien aux roses, le roi du rêve, le prince du mystère, celui qu’on appelle Eugène Kornélius, décida subitement de mettre un terme à sa carrière, et disparut.

Personne ne savait où il était.

Personne ne savait ce qu’il faisait.

Personne, jusqu’au jour où Cirelly, une jeune adolescente qui aurait rêvé de voir un spectacle du magicien, décida, alors qu’elle rentrait chez elle, de quitter le chemin principal pour s’aventurer dans les petites routes boueuses d’une forêt voisine…

+33 5 40 87 40 12

