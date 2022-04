Le mystérieux objet de l’amour Bibliothèque de Saint-Jean Genève Catégorie d’évènement: Genève

Tout au long de notre année Pop cultures, nous vous proposons des ateliers roman-photo participatifs en bibliothèque, avec la complicité des talentueux artistes Dorothée Thébert et Filippo Filliger. Ces ateliers auront pour but de détourner les dialogues d’un photo-roman préexistant, en faisant référence à un document de la bibliothèque dans laquelle l’atelier aura lieu. Alors pourquoi ne pas faire dialoguer Madame Bovary ou encore Roméo et Juliette à partir d’une séquence de Love in Portofino – opération Sparrow (éditions Lancio, 1965). Samedi 30 avril à 14h00 – BM St-Jean 2/7 Samedi 21 mai à 14h00 – BM Servette 3/7 Samedi 18 juin à 10h30 – BM Minoteries 4/7 Samedi 3 septembre à 14h00 – BM Jonction 5/7 Samedi 5 novembre à 14h00 – BM Pâquis 6/7 Samedi 19 novembre à 14h00 – BM Eaux-Vives 7/7

Gratuit

Atelier roman-photo animé par Dorothée Thébert et Filippo Filliger Dans le cadre de la thématique BM 2022 : Pop cultures Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève

