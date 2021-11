Toulouse Centre d’animation Saint-Simon Haute-Garonne, Toulouse Le Mystérieux Noël de Miss and Miss Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Saint-Simon, le mercredi 15 décembre à 14:30

Spectacle jeune public ———————- **Dès 3 ans** **Cie À pas de louve** **et Les P’tites Canines** **Dans le cadre de Noël à Saint-Simon** Miss et Miss, bricoleuses déboulonnées, vivent retranchées dans leur mécanico-ludique. Un matin, un drôle de personnage à barbe blanche, costume rouge et bottes noires dégringole à l’intérieur de leur chez elles. Mais qui donc est cet invité que personne n’attendait ? Miss et Miss n’en ont aucune idée, et c’est tout l’attrait de l’histoire. **Avec** Sylvie Millet & Marie Dillies **Musique** Catherine Vaniscotte

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Centre d'animation Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France

2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:30:00

