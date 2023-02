Le Mystère Picasso L’Atelier Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Projection du documentaire mythique réalisé par Henri-Georges Clouzot, qui tente de déchiffrer la conception d’une œuvre en filmant le peintre Pablo Picasso. Le réalisateur a filmé Picasso en train de peindre sur un papier spécialement choisi pour l’occasion. Ses spécificités permettent de voir la création du dessin au travers de la caméra (sans pour autant voir le peintre). Fascinant !

En partenariat avec l’association Art Tout Cour’.

Tout public.

