Le musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, a déjà consacré plusieurs expositions à de grandes thématiques de l’archéologie antique. En 2022, nous vous invitons à partir à la rencontre du dieu romain Mithra. Mithra a en effet fait l’objet d’un culte très surprenant dans l’Empire romain entre le Ier et le Ve siècle. Méconnu du grand public, il interpelle les spécialistes depuis plus d’un siècle. Mais depuis quelques décennies, l’archéologie et le réexamen des sources anciennes ont permis de démonter certaines idées reçues. L’exposition permet de remonter aux origines orientales de Mithra, de pénétrer au cœur des sanctuaires qui lui étaient consacrés, de faire connaissance avec ses adeptes et de s’interroger sur les conditions de la disparation du culte. Fidèle à lui-même, le musée Saint-Raymond s’est aussi attaché à faire le lien avec la culture pop. Tout au long du parcours, le visiteur découvre de nombreux objets et sculptures venant de toute l’Europe, dont les magnifiques sculptures de Sidon, exceptionnellement prêtées par le musée du Louvre ou l’impressionnant groupe sculpté de Nida venu du musée de Francfort. Certaines sculptures n’ont jamais été exposées en France et les récentes recherches sont illustrées par des objets issus des fouilles de 2010 à Angers. Cette exposition a été reconnue d’intérêt national pour le ministère de la Culture. Plus d’infos : [https://www.saintraymond.toulouse.fr/Le-mystere-Mithra-Plongee-au-coeur-d-un-culte-romain_a1244.html](https://www.saintraymond.toulouse.fr/Le-mystere-Mithra-Plongee-au-coeur-d-un-culte-romain_a1244.html)

Le dieu Mithra a fait l’objet d’un culte très surprenant dans l’Empire romain entre le Ier et le Ve siècle. Méconnu du grand public, il interpelle les spécialistes depuis plus d’un siècle.

