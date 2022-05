LE MYSTÈRE FOULQUES NERA Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

LE MYSTÈRE FOULQUES NERA Angers, 7 mai 2022, Angers. LE MYSTÈRE FOULQUES NERA Angers

2022-05-07 – 2022-05-07

Angers Maine-et-Loire Jeu d’enquête grandeur nature en autonomie tout public, à partir de 6 ans. Partez à la découverte de la Cité Médiévale Angevine.

Cet ancien quartier pavé d’Angers, niché entre la Cathédrale Saint-Maurice et le Château d’Angers, regorge de secrets. Le Centre d’Investigation Angevin a besoin de vous pour résoudre une ancienne enquête suspendue pour des raisons mystérieuses. Résolvez les énigmes de Foulques Nera et tentez de percer à jour son secret.

Un Carnet d’enquête personnel vous attend à l’Office de Tourisme d’Angers. Suivez le lien https://www.billetweb.fr/le-mystere-foulques-nera pour accéder à la billetterie et réserver votre Carnet d’Enquêteur à prendre au sein de l’Office de Tourisme. fullscale49events@gmail.com +33 6 30 60 88 35 https://www.facebook.com/FullScale49 Jeu d’enquête grandeur nature en autonomie tout public, à partir de 6 ans. Partez à la découverte de la Cité Médiévale Angevine.

Cet ancien quartier pavé d’Angers, niché entre la Cathédrale Saint-Maurice et le Château d’Angers, regorge de secrets. Le Centre d’Investigation Angevin a besoin de vous pour résoudre une ancienne enquête suspendue pour des raisons mystérieuses. Résolvez les énigmes de Foulques Nera et tentez de percer à jour son secret.

Un Carnet d’enquête personnel vous attend à l’Office de Tourisme d’Angers. Suivez le lien https://www.billetweb.fr/le-mystere-foulques-nera pour accéder à la billetterie et réserver votre Carnet d’Enquêteur à prendre au sein de l’Office de Tourisme. Angers

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Angers Adresse Ville Angers lieuville Angers Departement Maine-et-Loire

Angers Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/

LE MYSTÈRE FOULQUES NERA Angers 2022-05-07 was last modified: by LE MYSTÈRE FOULQUES NERA Angers Angers 7 mai 2022 angers maine-et-loire

Angers Maine-et-Loire