Le mystère du médaillon Musée du château de Vitré, 14 mai 2022, Vitré.

Le mystère du médaillon

le samedi 14 mai à Musée du château de Vitré

* Après avoir découvert 8 objets insolites issus des collections du musée de Vitré, les élèves de CM2 de la classe de Madame Guillois de l’école Pierre Lemaître ont rédigé une intrique policière se déroulant à Paris, au XIXe siècle. Ce texte a ensuite été mis en musique et chansons par la musicienne intervenante du conservatoire de musique et d’art dramatique de Vitré Communauté. Le mystère du médaillon ———————– Très créatifs, inspirés, motivés pour relier avec des mots ces objets inconnus et bien étranges, les élèves ont découvert une époque, un lieu… Ils ont mené ensemble des recherches autour d’un thème historique avec un travail pédagogique littéraire en participant collectivement à la rédaction d’un texte orginal. Puis, à son tour inspirée par l’intrigue, la musicienne intevenante du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Vitré Communauté, Laure Blanchard, a mené 12 séances musicales autour de ses propres chansons. Comme exemple de projet pédagogique original et transversal : on ne peut pas mieux faire ! L’illustration musicale du texte associée au travail transversal collectif, artistique et créatif nous laisse penser que le partenariat entre le service du Patrimoine et des Musées, le Conservatoire et le milieu scolaire est une réussite ! Ainsi, la prestation originale et unique du conte musical : _Le Mystère du Médaillon_, proposée à cette occasion repose solidement sur les trois piliers de l’Education Artistique et Culturelle : la Rencontre avec l’oeuvre, la Pratique artistique et la Connaissance qui doivent être abordées de manière concomitante et complémentaire.

Entrée libre

Atelier conte musical impliquant une Collaboration entre une classe, le musée et le conservatoire de Vitré.

Musée du château de Vitré Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Vitré Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T07:30:00 2022-05-14T08:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00