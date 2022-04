Le Mystère du médaillon au château de Vitré Musée du château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nuit des musées

Vitré

Le Mystère du médaillon au château de Vitré Musée du château de Vitré, 14 mai 2022 20:00, Vitré. Nuit des musées Le Mystère du médaillon au château de Vitré Musée du château de Vitré Samedi 14 mai, 20h00

Un spectacle original des élèves de l’école Pierre Lemaître en lien avec les collections du musée de Vitré

Les élèves de l’école Pierre Lemaître de Vitré présentent leur spectacle _Le Mystère du médaillon_ de 20h à 21h dans la grande salle de la galerie du château. Cette création textuelle et musicale construite à partir d’objets issus des collections du musée est le fruit d’un projet d’éducation artistique et culturelle conduit tout au long de l’année scolaire en partenariat avec le Conservatoire de Vitré communauté. http://www.mairie-vitre.com/vitre_pratique/culture/musees.php Saturday 14 May, 20:00 Los alumnos de la escuela Pierre Lemaître de Vitré presentan su espectáculo Le Mystère du medallón de 20h a 21h en la gran sala de la galería del castillo. Esta creación textual y musical construida a partir de objetos procedentes de las colecciones del museo es el fruto de un proyecto de educación artística y cultural realizado durante todo el año escolar en colaboración con el Conservatorio de Vitré comunidad. Sábado 14 mayo, 20:00 Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France 35500 Vitré Bretagne

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Nuit des musées, Vitré Autres Lieu Musée du château de Vitré Adresse Place du Château, 35500 Vitré, Bretagne, France Ville Vitré

Musée du château de Vitré Vitré https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/

Le Mystère du médaillon au château de Vitré Musée du château de Vitré 2022-05-14 was last modified: by Le Mystère du médaillon au château de Vitré Musée du château de Vitré Musée du château de Vitré 14 mai 2022 20:00 Ille-et-Vilaine nuit musées nuit musées vitré

Vitré