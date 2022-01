Le mystère du journalisme jaune : conférence « gesticulée » sur la critique des médias Centre Sèvres, 1 février 2022, Paris.

Centre Sèvres, le mardi 1 février à 19:15

Sur les traces de Joseph Rouletabille, le journaliste Philippe Merlant part élucider ce très grand et très curieux mystère : « _Pourquoi les médias sont-ils si souvent du côté du manche, du côté du pouvoir, du côté des puissants ?_ ». Une enquête de l’intérieur, nourrie par quarante ans d’exercice du métier de journaliste. Et une invitation à trouver des pistes pour réconcilier information et démocratie. En savoir plus : [site web de Philippe Merlant](https://lemysteredujournalismejaune.org/) Une conférence gesticulée est un acte d’éducation populaire. Elle consiste en l’intervention d’un homme ou d’une femme qui monte sur scène, à mi-chemin entre la conférence traditionnelle et le spectacle d’un acteur parlant toujours à partir d’une expérience vécue. Elle intègre des temps d’échanges avec le public, visant à sa formation et son émancipation politique.

Ouvert à tous sans inscription

Cette conférence vous est proposée dans le cadre de la session « Autour de la démocratie » avec le Ceras.

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



