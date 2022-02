Le mystère du dernier duel Carrouges, 9 septembre 2022, Carrouges.

Le mystère du dernier duel Le Chapitre, CS80005 D16 Carrouges

2022-09-09 20:30:00 – 2022-09-09 22:30:00 Le Chapitre, CS80005 D16

Carrouges Orne Carrouges

CLe spectacle nocturne immersif et policier écrit sur mesure par Julie Delaurenti en 2021 est à nouveau présenté. Il entrainera les spectateurs pour une enquête dans le temps, sur les traces des seigneurs de Carrouges. Véritable « Murder Game » autour de la collégiale de la Maison du Parc et du Château de Carrouges, il nous emmènera jusqu’au fameux dernier duel judiciaire entre Jean De Carrouges et Jacques Le Gris, Ce spectacle mélangeant théatre, mapping, histoire et patrimoine, mobilise près de 70 bénévoles autour de la Compagnie DIV’ART pour faire revire les lieux au XV, XVI et XVIIs.

CLe spectacle nocturne immersif et policier écrit sur mesure par Julie Delaurenti en 2021 est à nouveau présenté. Il entrainera les spectateurs pour une enquête dans le temps, sur les traces des seigneurs de Carrouges. Véritable « Murder Game »…

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

CLe spectacle nocturne immersif et policier écrit sur mesure par Julie Delaurenti en 2021 est à nouveau présenté. Il entrainera les spectateurs pour une enquête dans le temps, sur les traces des seigneurs de Carrouges. Véritable « Murder Game » autour de la collégiale de la Maison du Parc et du Château de Carrouges, il nous emmènera jusqu’au fameux dernier duel judiciaire entre Jean De Carrouges et Jacques Le Gris, Ce spectacle mélangeant théatre, mapping, histoire et patrimoine, mobilise près de 70 bénévoles autour de la Compagnie DIV’ART pour faire revire les lieux au XV, XVI et XVIIs.

Le Chapitre, CS80005 D16 Carrouges

dernière mise à jour : 2022-02-09 par