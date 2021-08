Le mystère du dernier duel Carrouges, 10 septembre 2021, Carrouges.

Le mystère du dernier duel 2021-09-10 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-12 Le Chapitre, CS80005 D16

Carrouges 61320 Carrouges

Ce spectacle nocturne immersif et policier écrit sur mesure par Julie Delaurenti entrainera les spectateurs dans une sorte de voyage dans le temps, sur les traces des seigneurs de Carrouges, jusqu’au fameux dernier duel judiciaire entre Jean De Carrouges et Jacques Le Gris, véritable « Murder Game », autour de la collégiale de la Maison du Parc Régional Normandie Maine et du Château de Carrouges. Nous serons également en plein coeur de l’actualité du château puisque cette histoire vient de faire l’objet d’une adaptation cinématographique signée Matt Damon, Ben Affleck et Ridley Scott (sortie en salles en octobre 2021).

espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/

