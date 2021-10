Le mystère des animaux CENTRE PERMANENT DU PORTEAU, 1 novembre 2021, Talmont-Saint-Hilaire.

Le mystère des animaux

du lundi 1 novembre au vendredi 5 novembre à CENTRE PERMANENT DU PORTEAU

Situé au centre Permanent du Porteau, à Talmont-Saint-Hilaire, le site d’accueil est propice aux découvertes et explorations. Plongés dans ce cadre, les enfants et les jeunes pourront découvrir des techniques d’expérimentation autour d’activités naturalistes, sportives, et manuelles. Afin de répondre à des énigmes, ils devront rentrer en contact avec les animaux qui les entourent. Autour des diverses activités, les enfants pourront comprendre les notions de protection de la faune environnante, et de l’impact de l’homme sur les écosystèmes à travers la découverte, le plaisir, le partage et la bonne humeur. Tout en respectant le rythme naturel des enfants, le séjour mixera des modules de renforcement des apprentissages et des animations récréatives qui à travers l’expérimentation, la découverte, l’expression orale et écrite permettent d’ancrer les acquis.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CENTRE PERMANENT DU PORTEAU 86 IMPASSE DU PORTEAU 85440 Talmont-Saint-Hilaire Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T21:00:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T21:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T21:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T21:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T17:00:00