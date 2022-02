Le mystère de Pâques : Rallye pédestre à travers le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Le mystère de Pâques : Rallye pédestre à travers le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, 16 février 2022, Le pouliguen. Le mystère de Pâques : Rallye pédestre à travers le Pouliguen

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, le mercredi 16 février à 09:00

Partez en famille à la recherche des énigmes du Pouliguen ! Des chocolats vous seront offerts. 1: Récupérez votre feuille de route le samedi 16 avril de 10h à 12h et de 15 à 17h au chalet situé sur le quai Jules Sandeau. 2: Répondez aux questions 3: Déposez votre questionnaire complété le dimanche 18 ou le lundi 19 au même chalet. Réservé aux familles avec enfants de 2 à 10 ans Renseignements au 06 86 87 03 53

Public

Partez en famille à la recherche des énigmes du Pouliguen ! Des chocolats vous seront offerts. 1: Récupérez votre feuille de route le samedi 16 avril de 10h à 12h et de 15 à 17h au chalet situé … Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T09:00:00 2022-02-16T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Adresse Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Le mystère de Pâques : Rallye pédestre à travers le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen 2022-02-16 was last modified: by Le mystère de Pâques : Rallye pédestre à travers le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen 16 février 2022 Le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique