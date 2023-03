Le mystère de la tête d’Henri IV, 17 mars 2023, Arudy .

Le mystère de la tête d’Henri IV

Cinéma Saint-Michel Arudy Basses-Pyrénées

2023-03-17 – 2023-03-17

Henri IV assassiné par Ravaillac en 1610, tout le monde connait cette histoire … Sans doute aussi le croit on encore inhumé comme tous les rois de France à la Basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France… Et pourtant, sa tête disparait un jour de 1793. Volée durant la Révolution française, elle réapparaît dans une salle des ventes parisienne au début du 20ème siècle avant de disparaître à nouveau durant cinquante ans. Aujourd’hui, cette relique fait à nouveau parler d’elle grâce aux journalistes et documentaristes, Stéphane Gabet et Pierre Belet, et au Dr Philippe Charlier, médecin légiste. L’enquête a permis de retrouver la trace de cette présumée tête dans le pavillon d’un retraité de 84 ans qui la gardait en secret depuis 1955 avant une authentification formelle.

