Le Mystère de la Dame Blanche Sarlat-la-Canéda, 10 juillet 2022, Sarlat-la-Canéda.

Le Mystère de la Dame Blanche

Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda Dordogne

2022-07-10 – 2022-08-26

Sarlat-la-Canéda

Dordogne

14 EUR De nouvelles pièces & énigmes en 2022 !

Lors de ce jeu ludique et immersif, petits et grands plongeront dans une aventure à la découverte de l’histoire du château et de sa légende…

Entre défis et énigmes les participants auront 1h30 pour percer le Mystère de la Dame Blanche !

Réservation obligatoire

+33 7 50 54 72 49

Château de Puymartin

Sarlat-la-Canéda

