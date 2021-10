Orléans Rue Neuve Saint-Aignan Loiret, Orléans Le Mystère de la crypte Saint-Aignan spécial Halloween Rue Neuve Saint-Aignan Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Rue Neuve Saint-Aignan, le samedi 30 octobre à 21:00

À l’occasion d’Halloween, retrouvez Frère Guillaume dans les “entrailles” d’Orléans… Petits et grands, tout comme lui, endossez votre plus beau costume. Friandises pour tout le monde !

Tarif : 9€. Durée : 1h. À partir de 8 ans. Départ garanti avec un minimum de 6 personnes. Visite limitée à 19 personnes. Informations sanitaires : port du masque obligatoire.

Visite contée et costumée de la crypte en compagnie de Frère Guillaume…

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T22:00:00

