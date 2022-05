Le Mystère de la Colombe Saintes-Maries-de-la-Mer, 22 juillet 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Le Mystère de la Colombe Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-07-22 – 2022-07-23

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Découvrez le dernier oratoire de Michel Garnier ” Le Mystère de la Colombe” qui sera joué en concert pour le première fois aux Saintes Maries de la mer.

Musiciens et chœurs accompagneront la chanteuse Pakoune et l’interprète Michel Garnier sur une orchestration créée spécialement pour la soirée par le compositeur. Michaël Lonsdale sera la voix de Jean l’évangéliste qui vous guidera tout au long de cet otario pour vous faire découvrir son mystère.

Venus des quatre coins de France, les choristes de Magdala et de la communauté des oiseaux seront dirigés par le chef Stephan Nicolay.

Les danseuses de “l’académie de la Danse de l’être” préparées par Fabienne Courmont illustreront certains tableaux de l’oratorio sur la mise en scène de Michel Garnier.

Le Mystère de la Colombe avec le Chœur de la communauté des oiseaux

+33 4 94 69 28 04

Découvrez le dernier oratoire de Michel Garnier ” Le Mystère de la Colombe” qui sera joué en concert pour le première fois aux Saintes Maries de la mer.

Musiciens et chœurs accompagneront la chanteuse Pakoune et l’interprète Michel Garnier sur une orchestration créée spécialement pour la soirée par le compositeur. Michaël Lonsdale sera la voix de Jean l’évangéliste qui vous guidera tout au long de cet otario pour vous faire découvrir son mystère.

Venus des quatre coins de France, les choristes de Magdala et de la communauté des oiseaux seront dirigés par le chef Stephan Nicolay.

Les danseuses de “l’académie de la Danse de l’être” préparées par Fabienne Courmont illustreront certains tableaux de l’oratorio sur la mise en scène de Michel Garnier.

Saintes-Maries-de-la-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-03 par