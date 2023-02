LE MYSTERE DE LA CHAMBRE JAUNE LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 8 février 2023, PARIS.

Venez aider le célèbre journaliste Rouletabille à résoudre l'énigme de la chambre jaune ! Un crime affreux vient d'être commis au château du Glandier chez le célèbre professeur Stangerson ! Quelqu'un vient d'essayer d'assassiner sa fille Mathilde dans sa chambre. Pourtant à l'arrivée de M.Stangerson et de ses domestiques, le criminel a réussi à se volatiliser d'une chambre sans issue. Qui a tenté de tuer la fille du professeur et comment a t-il bien pu s'échapper ? Le journaliste Rouletabille se rend sur place pour tenter d'élucider le mystère de la chambre jaune. Une comédie pleine de suspense et de rebondissements, pour toute la famille !

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

