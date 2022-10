Le Mystère de Dame Bernadette, 4 novembre 2022, .

Le Mystère de Dame Bernadette



2022-11-04 – 2022-11-04

Enquête policière médiévale inter-active

Apéro théâtre Tout public dès 12 ans

Dans cette formule originale, le spectateur est invité à résoudre l’énigme et trouver le coupable. Nous sommes en 1440 et dame Bernadette vient de décéder brusquement. Saurez-vous retrouver les indices, interroger les témoins et résoudre cette enquête ?

Durée : 60 mn (ou plus selon participation du public)

Dans le cadre de Opération Lumière (17° édition)

Programme détaillé sur : www.oplum.fr/progr22/preprog.html

