Le mystère Bigoulet SEL, 27 mars 2022, Sèvres.

SEL, le dimanche 27 mars à 16:00

**Un voyage musical, cinématographique et conté d’après “L’Ecoute aux Portes” de Claude Ponti** “Une nuit, alors qu’elle enfilait sa chemise de nuit, Mine entendit un petit bruit. C’était un petit bruit de rien du tout. Mais lorsque sa tête ressortit de sa chemise, elle n’était plus dans sa chambre. Elle était dans un pays qu’elle ne connaissait pas et qui était vide, blanc et plat.” Rien ne va plus, toutes les histoires du monde se sont arrêtées et sont en train de s’effacer. La petite Mine et son ami l’Ecoute-aux-portes, vont tenter de percer le mystère et d’arrêter la grande disparition… Une enquête digne d’une grande épopée à la recherche de l’histoire qui s’est arrêtée et a mis fin à toutes les histoires du monde ! _Présenté par : la compagnie Marmouzic_ _Direction artistique : Catherine Le Flochmoan, Christofer Bjurström_

Tarifs : TJ : 6 € • TA : 8 € • TR : 10 € • TP : 12 € / Dès 3 ans

Livre-concert / Jeune Public

SEL 47 grande rue, 92310 Sèvres Sèvres Hauts-de-Seine



