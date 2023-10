LOMEPAL Le MusikHALL Bruz Catégorie d’Évènement: Bruz LOMEPAL Le MusikHALL Bruz, 14 novembre 2023, Bruz. LOMEPAL Le MusikHALL a lieu à la date du 2023-11-14 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 44 euros. Lomepal revient après presque 3 ans d’absence avec « mauvais ordre », son troisième album studio.Achat limité à 4 places par commande. Réservez votre billet ici Un bus spécifique est mis en place les soirs de spectacle du centre-ville de Rennes (derrière la Poste / Arrêt République) au MusikHALL (aux portes de la salle / Arrêt Parc Expo). Pour le retour, les bus s’adaptent aux horaires de fin de spectacle. Bus spécial MusikHALL n°57 (Départ de République: 1h avant le début du spectacle – Départ du MusikHALL 15 min après la fin du spectacle – Durée du trajet 25 minutes) Via la Rocade Ouest de Rennes, Direction Bruz – Parc Expo – Rennes Aéroport Le MusikHALL

PARC EXPO RENNES AEROPORT Bruz 35170 https://lomepal.com https://www.youtube.com/user/MaitreLomepal https://www.facebook.com/SeigneurLomepal Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Bruz Autres Lieu Le MusikHALL Adresse PARC EXPO RENNES AEROPORT Ville Bruz Departement 35170 Lieu Ville Le MusikHALL Bruz latitude longitude 48.024684;-1.7472

Le MusikHALL Bruz 35170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/