Tarif : 44 à 69 euros. Après sa phénoménale première tournée des Stades, Soprano retrouve la route des Zénith de France avec le “Chasseur d’étoiles tour” qui passera par une date exceptionnelle au Stade de France le 6 mai 2023. Réservez votre billet ici Un bus spécifique est mis en place les soirs de spectacle du centre-ville de Rennes (derrière la Poste / Arrêt République) au MusikHALL (aux portes de la salle / Arrêt Parc Expo). Pour le retour, les bus s’adaptent aux horaires de fin de spectacle. Bus spécial MusikHALL n°57 (Départ de République: 1h avant le début du spectacle – Départ du MusikHALL 15 min après la fin du spectacle – Durée du trajet 25 minutes) Via la Rocade Ouest de Rennes, Direction Bruz – Parc Expo – Rennes Aéroport Le MusikHALL

