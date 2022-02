Le Muséum fait son cinéma Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! ### Programme * **Ceux d’en haut** / Izu Troin (France – 2012 – 25 min – Animation – Fantastique – Adolescents/adultes). 1862, une auberge d’altitude dans les Hautes-Alpes. Chaque hiver les neiges l’isolent en la rendant totalement inaccessible… * **Après la pluie** / Rebecca Black, Céline Collin, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Valérian Desterne, Juan Olarte, Lucile Palomino, Carlos Osmar Salazar Tornero (France – 2018 – Animation – 9 min – Adolescents/adultes) Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès de son maître, un vieux berger peu ordinaire. Ce dernier ne se contente pas de tondre la laine de ses moutons, il la transforme en nuages pour créer la pluie, perpétuant ainsi le cycle de la vie. Mais si le berger n’était pas éternel qu’adviendrait-il de la vallée ? Le jeune chien devra se montrer créatif et persévérant pour éviter le pire. ![]() ### Plus d’infos [Site du Muséum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=73940726) ![]() ### Infos pratiques * Du 7 au 13 février de 8h à 23h * Pour accéder à la chaîne vimeo : [https://vimeo.com/user1877783](https://vimeo.com/user1877783)

