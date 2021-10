Toulouse Muséum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Le Muséum fait son cinéma Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

En novembre, la sélection de courts métrages fait écho au Festival Terres d’ailleurs ### Programme * **Caldeira** de Julie Bousquet, Estelle Hocquet, Catherine Manesse (France – 2018 – 6 min – Animation) Ayant toujours vécu dans l’ombre de sa sœur vulcanologue brillante, Inès décide par bravade de partir à l’assaut d’un volcan en rejoignant une expédition scientifique. * **Terre des glaces** de Jean-Jacques Languepin (France – 1949 – 30 min – Documentaire) Un soir de mai 1948, à bord du “Force”, Paul-Emile Victor et ses compagnons voient surgir les crêtes neigeuses du Groenland, éclairées par un dernier rayon de soleil. Après une halte au dernier comptoir esquimau, ils débarquent au pied d’immenses falaises de glace, au sommet desquelles le matériel est hissé après d’énormes difficultés. Dès l’installation du camp terminé, l’expédition se livre à divers travaux scientifiques et prépare les bases de nouvelles explorations pour les années suivantes. * **Portrait de voyages, Antarctique, Station Concordia** de Bastien Dubois (France – 2013 – 3 min – Animation) Entretien avec une scientifique de la base de recherche Concordia, en plein désert de glace. ![]() ### Plus d’infos [Site du Muséum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=11298424) ![]() ### Infos pratiques * Du 1 au 7 novembre * L’espace [Viméo](https://vimeo.com/fr/) est dédié aux diffusions de courts métrages et de films programmés par les médiathèques du Muséum.

