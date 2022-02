Le Muséum fait son cinéma en ligne Muséum de Toulouse, 4 avril 2022, Toulouse.

Le Muséum fait son cinéma en ligne

du lundi 4 avril au dimanche 10 avril à Muséum de Toulouse

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes. ### Programme * **Wild love** / Paul Autric, Quentin Camus, Léa Georges, Maryka Laudet, Zoé Sottiaux, Corentin Yvergniaux (France – 2018 – Animation – Fantastique/horreur – 7 min – Adolescents/adultes). En escapade romantique, Alan et Beverly provoquent un accident mortel. Ce crime ne restera pas impuni… * **Et il devint montagne** / Sarah Leonor (France – 2016 – Fiction – 30 min – Adolescents/adultes). Lucien, 40 ans passés, a installé son campement au plus profond d’une vaste forêt de montagne. Les jours passent, l’automne s’installe, et Lucien rayonne. Un matin, son amie Laura débarque et trouble sa tranquillité : il est temps de rentrer, et de reprendre le cours d’une vie « normale ». ![]() ### Plus d’infos [Site du Muséum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=30785265) ![]() ### Infos pratiques * Du 4 au 10 avril de 8h à 23h30 * Public : 12-99 ans * Pour accéder à la chaîne vimeo : [https://vimeo.com/user1877783](https://vimeo.com/user1877783)

Accès libre et gratuit sur la chaîne viméo du Muséum

