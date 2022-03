Le Muséum fait son cinéma en ligne (La nature et vous) Chaîne viméo du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Muséum fait son cinéma en ligne ———————————- ### Projections – Films * **Forêt** / Samuel Feller (France, Belgique – 2014 – 18 min – Fiction – Adolescents/adultes) Julien décide d’emmener son père en randonnée malgré sa fragilité. Dans une immense forêt, ils marchent ensemble pour la première fois. Le voyage de Julien vers son père commence… Lien viméo : * **L’homme des bois** / Vincent Barrot (France – 2013 – 4 min – Animation – Adolescents/adultes) Jean Douchet à la Cinématek présente L’Homme des bois et la philosophie d’Henry David Thoreau. Lien viméo : _Crédits photos : © Agence du court-métrage_ Courts métrages mis en ligne directement par la bibliothèque.

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes. Chaîne viméo du Muséum 35 allées Jules Guesde, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

