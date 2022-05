Le Muséum fait son cinéma en ligne Chaîne viméo du Muséum, 6 juin 2022, Toulouse.

Le Muséum fait son cinéma en ligne ———————————- ### Projections – Films Plongez avec nous en forêt et découvrez deux nouveaux courts métrages en écho à notre saison culturelle Naturez-vous ! [https://vimeo.com/showcase/8360941](https://vimeo.com/showcase/8360941) * **Out of range** / Yijia Cao, Lana Choukroune, Cécile Guillard (France – 2019 – 4 min – Animation – Adolescents/adultes) Sue, une avocate qui vit à cent à l’heure, se rend au meeting le plus important de sa carrière. En chemin, une panne de voiture la contraint à s’enfoncer dans la forêt. C’est en s’y perdant qu’elle saura se retrouver. * **Bang Bang** / Julien Bisaro (France – 2014 – 11 min 30 – Animation – Fantastique – Adolescents/adultes) Bang ! Bang ! C’est l’ouverture de la chasse. Et aussi l’anniversaire d’Éda : vingt-cinq ans. Pour fêter ça, son père lui offre un appartement qui vient d’être saisi. Happy Birthday ! Éda fuit. Elle roule vite, trop vite. Quand un chien rose surgit dans ses phares, c’est l’accident. Effrayée par l’étrange animal, elle s’engouffre dans la forêt où son père mène la chasse… _Crédits images et textes : ©Agence du court-métrage_

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes.

