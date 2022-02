Le Muséum fait son cinéma en ligne Chaîne viméo du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Le Muséum fait son cinéma en ligne ———————————- ### Projections – Films * **Le bûcheron des mots** / Izu Troin (France – 2009 – 11 min – Animation, Conte – Dès 9 ans) Dans un pays où les habitants se nourrissent, au sens propre, de lettres et de mots cueillis dans les arbres, la lecture est vitale s’ils ne veulent pas mourir… d’ennui. Mais certains livres sont interdits à cause de leur contenu émotionnel et des transformations physiques qu’ils provoquent. Nadal, un bûcheron des mots, fait une rencontre qui change définitivement sa vie… * **Totems** / Paul Jadoul (France – 2016 – 9 min – Animation – sans parole – Dès 9 ans) Un bûcheron travaille dans la forêt quand un arbre s’écrase sur lui et l’immobilise. La détresse réveille alors l’animal caché en lui… _Crédit photo : © Agence du court-métrage_ Courts métrages mis en ligne directement par la bibliothèque. _**Cliquez sur le logo pour accéder à la chaîne vimeo :**_ [_**[https://vimeo.com/user1877783](https://vimeo.com/user1877783)**_](https://vimeo.com/user1877783)

Pour accéder à la chaîne vimeo : https://vimeo.com/user1877783

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes.

