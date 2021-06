Toulouse Muséum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Le Muséum fait son cinéma : Destination Afrique Muséum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le Muséum fait son cinéma : Destination Afrique Muséum de Toulouse, 7 juin 2021-7 juin 2021, Toulouse. Le Muséum fait son cinéma : Destination Afrique

du lundi 7 juin au dimanche 13 juin à Muséum de Toulouse

**Tous les premiers lundis du mois, retrouvez une diffusion web de films sélectionnés par nos documentalistes.** Juin sera placé sous le signe du Festival Rio Loco ; nous voyagerons donc à destination de l’Afrique à travers trois films qui dévoileront trois visages différents du continent : les fantômes qui s’invitent dans le bar de Moktar (**Bablinga**), l’exode de Tchéfi en quête d’une prétendue belle inconnue (**Partir**) et les nerfs à vif d’un touriste harcelé par son épouse (**Toubab**). ![]() ### Programme : **Bablinga** de Fabien Dao (France – 2019 – 15 min – Fiction) Depuis toujours, Moktar dit qu’une fois sa brasserie Bablinga fermée, il retournera vivre au Burkina. Ce jour est arrivé, mais il hésite. C’est alors que des fantômes s’invitent pour célébrer une dernière soirée. **Partir** de David Martin & Mathieu Robin (France – 2018 -13 min – Animation – Conte/fable) Tchéfi, “le garçon noir”, a traversé plusieurs pays africains et fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu’en France, attiré par la photo d’une belle inconnue. **Toubab** de David Duponchel (France – 2009 – 4 min – Animation) L’histoire d’un touriste harcelé par sa femme au téléphone. ![]() ### Plus d’infos [Site du museum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=46520943) ![]() ### Infos pratiques * Du 7 au 13 juin de 10h à 18h * Cet espace [Viméo](https://vimeo.com/fr/) est dédié aux diffusions de courts métrages et de films programmés par les médiathèques du Muséum.…

Accès libre et gratuitChaîne viméo du Muséum – 35 allées Jules Guesde, Toulouse

Culture Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-07T10:00:00 2021-06-07T17:59:00;2021-06-08T10:00:00 2021-06-08T17:59:00;2021-06-09T10:00:00 2021-06-09T17:59:00;2021-06-10T10:00:00 2021-06-10T17:59:00;2021-06-11T10:00:00 2021-06-11T17:59:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T17:59:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T17:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Muséum de Toulouse Adresse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Muséum de Toulouse Toulouse