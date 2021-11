Toulouse Chaîne viméo du Muséum Haute-Garonne, Toulouse LE MUSÉUM FAIT SON CINÉMA Chaîne viméo du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE MUSÉUM FAIT SON CINÉMA Chaîne viméo du Muséum, 6 décembre 2021, Toulouse. LE MUSÉUM FAIT SON CINÉMA

du lundi 6 décembre au dimanche 12 décembre à Chaîne viméo du Muséum

Pour le mois de décembre : projection de 2 courts métrages empreints de magie. _**L’homme sans ombre**_ de Georges Schwizgebel (Canada, Suisse – 2009 – 9 min – Animation) A quoi peut bien servir l’ombre que nous traînons sur le sol ? L’homme qui se pose cette question accepte le pacte d’un magicien : échanger son ombre contre la richesse. L’absence d’ombre devient un handicap humiliant. Il le transformera en un atout en découvrant à Bali l’usage qu’il peut en faire. D’après _L’étrange histoire de Peter Schlemihl_ d’Adelbert von Chamisso. _**Serval et Chaumier**_ de Bastien Daret, Arthur Goisset (France – 2016 – 20 min – Fiction) 1896. Dans un petit village de Lorraine, Jules Chaumier, magicien professionnel, se retrouve face à face avec Marcel Serval, son ancien disciple parti avec sa femme, Jacqueline, dix ans plus tôt. Sur la place du village, les deux hommes décident de régler leurs comptes, à coups de duel de magie… **Cliquez sur le logo ci-dessous**[Lien vers la chaîne Viméo](https://vimeo.com/user1877783) Crédit textes et images: Agence du court-métrage

Accès libre et gratuit

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes Chaîne viméo du Muséum 35 allées Jules Guesde, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T08:00:00 2021-12-06T23:59:00;2021-12-07T08:00:00 2021-12-07T23:59:00;2021-12-08T08:00:00 2021-12-08T23:59:00;2021-12-09T08:00:00 2021-12-09T23:59:00;2021-12-10T08:00:00 2021-12-10T23:59:00;2021-12-11T08:00:00 2021-12-11T23:59:00;2021-12-12T08:00:00 2021-12-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Chaîne viméo du Muséum Adresse 35 allées Jules Guesde, Toulouse Ville Toulouse lieuville Chaîne viméo du Muséum Toulouse