En octobre, la sélection de courts métrages fait écho à l’exposition _Magies-Sorcelleries_. **Vieille peau** de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville (France – 2020 – 8 min – Animation) Alors que sa femme le croit à un séminaire d’entreprise à Paris, Jean-Luc est assis dans une barque qui progresse dans le bayou quelque part en Louisiane. Il a rendez-vous avec le sorcier vaudou Richardson. On dit que Richardson résout tous les problèmes et Jean-Luc en a un de taille : sa belle-mère. Le sorcier propose à Jean-Luc une poupée vaudou et une série d’outils, mais la vieille peau n’a pas l’intention de se laisser faire ! **Lyannaj’** de Guillaume Lorin (France – 2010 – 4 min – Animation) Suite à l’abolition de l’esclavage, un propriétaire terrien qui a tout perdu et une ex-esclave se voit forcés de cohabiter. **Magie noire** de Zoé Cauwet (France – 2019 – 35 min – Fiction) Solwei, 10 ans, et son frère Louis, 18 ans, ont un accident de voiture et se retrouvent en pleine nuit dans une petite ville inconnue. Ils y retrouvent Alma, une femme mystique dont le contact leur a été donné. Une bien étrange nuit commence alors… ### [Visionner](https://vimeo.com/user1877783) Crédit textes et image : Agence du court-métrage

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes

Toulouse



