du lundi 6 septembre au dimanche 12 septembre

En septembre, la sélection de courts métrages fait écho à l’exposition _Magies-Sorcelleries_. _**L’ombre de Salah**_ de Netty Radvanyi (France – 2013 – 15 min – Fiction – Fantastique) Salah, un vieil homme attend les clients dans son bar. Le diable vient lui faire une proposition inattendue : racheter son ombre ! Il refuse. Le diable revient sous la forme du catcheur l’Ange Blanc, kidnappe son ombre et l’entraîne dans son royaume. _**Chulyen, histoire de corbeau**_ de Cerise Lopez, Agnès Patron (France – 2015 – 20 min – Animation) Chulyen est fort, Chulyen est beau. Chulyen est faible, Chulyen est laid. Chulyen est l’esprit corbeau et trois chamanes lui courent après. [Visionner](https://vimeo.com/user1877783) Crédit textes et image : Agence du court-métrage

Accès libre et gratuit

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes
Chaîne viméo du Muséum
35 allées Jules Guesde, Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T08:00:00 2021-09-06T23:59:00;2021-09-07T08:00:00 2021-09-07T23:59:00;2021-09-08T08:00:00 2021-09-08T23:59:00;2021-09-09T08:00:00 2021-09-09T23:59:00;2021-09-10T08:00:00 2021-09-10T23:59:00;2021-09-11T08:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T08:00:00 2021-09-12T23:59:00

