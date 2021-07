Toulouse Chaîne viméo du Muséum Haute-Garonne, Toulouse LE MUSÉUM FAIT SON CINÉMA Chaîne viméo du Muséum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pour le mois d’août : projection de 3 courts métrages en écho à l’exposition semi-permanente _Oka Amazonie_. _**Carlito se va para siempre**_ de Quentin Lazzarroto (France – 2018 – 8 min – Fiction) Un film court et poétique avec Carlito, un jeune homme habitant un village indigène au cœur de la jungle amazonienne, qui a décidé de partir et changer sa vie pour toujours. _**Echo chamber**_ de Guillermo Moncayo (France – 2014 – 19 min – Documentaire) Le long des voies ferrées délabrées d’un pays tropical, un poste radio diffuse en boucle une alerte climatologique : une catastrophe naturelle est imminente. _**Brésil 14**_ de Alan Durand (France – 2017 – 24 min – Fiction) Une jeune femme tente de reconstituer le voyage de son ami parti au Brésil pour la Coupe du Monde de football. Alors qu’elle n’a plus de nouvelles de lui, elle s’appuie sur les images qu’il lui a envoyées pour retrouver sa trace. ### [> Visionnez](https://vimeo.com/user1877783) Crédit textes et images: Agence du court-métrage

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes

