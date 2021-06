LE MUSÉUM FAIT SON CINÉMA Chaîne viméo du Muséum, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Toulouse.

LE MUSÉUM FAIT SON CINÉMA

du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet à Chaîne viméo du Muséum

Pour le mois de juillet : projection de 3 courts métrages qui vous feront voyager. _**Madame Cléante n’ira pas au cimetière**_ de Pamela Varela (France – 2016 – 40 min – Fiction) En Guyane, en pleine période de carnaval, Emmanuel et Léon, deux jeunes frères métis, assistent aux obsèques de leur grand-mère, Cléante. Confrontés aux réminiscences du passé, des souvenirs de leur enfance resurgissent et avec eux des secrets bien enfouis. **_Fracas_** de Rémi Rappe (France – 2018 – 4 min – Documentaire) Isolés sur les îles du Salut, une troupe de singes capucins et un couple de paons vivent une mystérieuse épopée. La nature efface doucement les vestiges de ce lieu de mémoire, connu pour abriter un des bagnes les plus célèbres de Guyane. _**Portraits de voyages, Brésil – Candomblé**_ de Bastien Dubois (France – 2013 – 3 min – Animation) Évocation d’une des religions afro-brésiliennes, le Candomblé. ### Visionnez Cliquez sur le logo Muséum pour accéder à la diffusion [Visionner](https://vimeo.com/user1877783) Crédit textes et images: Agence du court-métrage

Accès libre et gratuit

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes

Chaîne viméo du Muséum 35 allées Jules Guesde, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T08:00:00 2021-07-05T23:59:00;2021-07-06T08:00:00 2021-07-06T23:59:00;2021-07-07T08:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T08:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T08:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T08:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T08:00:00 2021-07-11T23:59:00