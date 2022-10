Le Muséum aux Utopiales Cité des Congrès, 29 octobre 2022, Nantes.

2022-10-29

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Billetterie sur le site des Utopiales : https://www.utopiales.org/tarifs/ Tous les âges

Samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2022A l’occasion de la 23e édition, consacrée au thème des « Limite(s) », la Bibliothèque municipale, le Muséum de Nantes, le Chronographe, le Labo des Savoirs, le Musée Jules Verne et le Planétarium se retrouvent sur un stand commun. Exposition « Île(s) et limite(s) »Sur une proposition originale d’Arkham sur Loire, la Bibliothèque municipale, le Muséum d’Histoire Naturelle, le Chronographe, le Musée Jules Verne et le Planétarium s’interrogent dans une exposition commune sur les îles et leur réalité, et sur les limites entre science et fiction. Les visiteurs seront invités à explorer des mondes réels et imaginaires, allant des îles de Jules Verne et de Christiane Vadnais, en passant par les vestiges énigmatiques de l’antique Ratiatum jusqu’aux confins de l’Univers, dans un parcours qui mêle archéologie, botanique, astrophysique, dessin, littérature et imaginaire. Ils découvriront les objets, les vestiges sonores et les dessins d’une île où vécut une communauté humaine aujourd’hui disparue. Ces objets sont issus de la future exposition « L’Île inventée » qui sera présentée à partir du 5 novembre 2022 et jusqu’au 20 janvier 2023 au Muséum d’histoire naturelle et à la médiathèque Jacques Demy.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/