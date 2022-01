Le Museon, école pour sorciers Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

De jeunes apprenti.e.s sorcier.ères sont reçus par une sorcière expérimentée à **l’école de sorcellerie MUSEON (Maison Universelle de Sorcellerie Elémentaire Ouverte aux Non-sorciers).** Au cours de cette formation accélérée et pleine de surprises, ils visitent l’école et les différentes salles de cours pour préparer leur diplôme de MUSE (**Maîtrise Universelle de Sorcellerie Elémentaire**). Ils devront aussi récolter un maximum de ponts pour la maison qui les aura choisis. La journée se terminera par la remise d’un diplôme et d’un gouter à emporter. ATTENTION : Plusieurs dates : Individuels : Jeudi 10 et mardi 15 février, à 14h Durée : 2h **Gratuit, sur réservation,** dans la limite des places disponibles : 04 13 31 51 90 ou [reservation.museon@departement13.fr](mailto:reservation.museon@departement13.fr)

Une visite découverte du musée à travers une déambulation conçue autour de l’imaginaire d’Harry Potter. Les 10 et 15 février, pour les vacances. Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

