Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Le musée vu du jardin Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Le musée vu du jardin Musée de la chartreuse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Douai. Le musée vu du jardin

le samedi 3 juillet à Musée de la chartreuse

Depuis le début de sa construction en 1559, l’édifice qui accueille aujourd’hui le musée de la Chartreuse n’a eu cessé d’évoluer pour répondre aux besoins de ses occupants : Hôtel particulier, couvent, ou encore cartoucherie. Pour cette nuit des musées, nous vous proposons une visite inédite qui vous permettra de découvrir l’architecture du site et ses jardins monastiques. Découverte des jardins monastiques et de l’ancien couvent des Chartreux Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T21:10:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:10:00

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux, 59500 Douai Ville Douai lieuville Musée de la chartreuse Douai