Le musée vous ouvre ses portes Musée-mémorial des parachutistes Lons, samedi 18 mai 2024.

Le musée vous ouvre ses portes De 20 heures à 23 heures, le musée-mémorial des parachutistes propose un riche programme d’animations : visite libre de ses collections et des expositions temporaires, simulation d’un saut en parachu… Samedi 18 mai, 20h30 Musée-mémorial des parachutistes Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:59:00+02:00

De 20 heures à 23 heures, le musée-mémorial des parachutistes propose un riche programme d’animations : visite libre de ses collections et des expositions temporaires, simulation d’un saut en parachute depuis un aéronef, parcours de jeu pour les familles : munis d’un « carnet de saut » les enfants parcourent les collections à la recherche de Pépin qui les guide dans leur aventure. À l’issue, ils se voient remettre un diplôme.

Le musée en profite également pour organiser une bourse aux livres avec un vaste choix à des prix fabuleux.

Musée-mémorial des parachutistes Chemin d’Astra, 64140, Lons Lons 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559404919 https://museedesparachutistes.com/ https://www.facebook.com/MuseeDesParachutistes/;https://www.instagram.com/museedesparachutistes/ Le musée retrace l’histoire des parachutistes français depuis leur création à nos jours, les parachutistes ayant été engagés dans tous les conflits depuis la Seconde Guerre mondiale. Le musée des parachutistes est à la fois un musée de tradition de l’Armée de terre et un ensemble national représentatif du passé comme du présent des troupes aéroportées françaises. Dépositaire de l’identité de ces troupes, il a pour mission de faire connaître leur histoire, leurs traditions, leur esprit et leur actualité. Le Musée mémorial des parachutistes est situé à l’entrée de l’École des troupes aéroportées (ETAP), au nord de la ville de Pau. Musée mémorial des parachutistes Camp Aspirant Zirnheld Chemin d’Astra 64140 LONS Coordonnées GPS : 43°20’47.0″N 0°23’10.6″W Venir au musée par la route : depuis l’A64, sortie n°10. Le musée est à 3 km. Trois lignes de bus du réseau de transport de la communauté d’agglomération PAU PYRENÉES desservent l’arrêt « Domaine de Sers » : ligne 6, direction SERRES-CASTET, ligne 10 direction UZEIN Aéroport, et la ligne 16, direction MONTARDON École. Attention ! Entre les arrêts de bus et le musée, certains espaces ne possèdent pas de trottoir.

© Musée-mémorial des parachutistes