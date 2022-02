Le musée Vouland fait sa Grande Lessive ! Musée Vouland Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Le musée Vouland fait sa Grande Lessive !

le jeudi 24 mars

La grande lessive est une installation artistique éphémère faite par tou·te·s autour de la Terre sur le thème « Ombre(s) portée(s) » le 24 mars 2022. Les 25 élèves de la classe de CE1 de Laurence Laguitton à l’école Bouquerie (Avignon)* installent leurs 25 fenêtres ouvertes sur la collection du musée le temps d’une journée de printemps, avec le souhait de partager leurs créations et d’éveiller la curiosité. Nous sommes plus forts à plusieurs qu’isolés ! Découvrir le projet mondial créé en 2006 par l’artiste Joëlle Gonthier : [https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/](https://www.lagrandelessive.net/la-grande-lessive/)

Tarifs (comprend l’accès à : musée, exposition, jardin) : Adulte : 6€ | Réduit*: 4€ | Enfant (- 12 ans) et Parents des élèves : Gratuit

Installation artistique dans le jardin par les élèves de CE1 de l'école Bouquerie
Musée Vouland
17, rue Victor Hugo, 84000 Avignon

2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T18:30:00

