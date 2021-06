Steenwerck Musée de la vie rurale Nord, Steenwerck Le Musée voit rouge! Musée de la vie rurale Steenwerck Catégories d’évènement: Nord

Steenwerck

Musée de la vie rurale, le samedi 3 juillet à 14:00 Entrée libre.

Sur le thème de la couleur rouge, le photographe Eric Dubois Geoffroy a entrepris plusieurs séances de prises de vues Une partie de son travail sera exposé en extérieur au Musée. Musée de la vie rurale 49 rue du musée, Steenwerck, Nord, Hauts-de-France Steenwerck Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T18:00:00

