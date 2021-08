Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Le Musée Vivenel fête ses 180 ans Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Le Musée Vivenel fête ses 180 ans Compiègne, 4 septembre 2021, Compiègne. Le Musée Vivenel fête ses 180 ans 2021-09-04 14:00:00 – 2021-09-04 18:00:00

Compiègne Oise 0 0 0 Le musée Antoine Vivenel invite les visiteurs à venir célébrer ses 180 ans samedi 4 septembre 2021 de 14h à 18h Plusieurs animations dans le musée : Visites dare d’art, jeu pour le jeune public, etc.

*Accès libre selon les conditions sanitaires en vigueur Spectacle Ma vie de grenier (durée 1h15) à partir de 10 ans / Carnage Production (31) avec Stéphane Filloque.

Représentation dans la cour intérieure du musée.

-Sur réservation

-Organisation selon les conditions sanitaires en vigueur

dernière mise à jour : 2021-08-12

