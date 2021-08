Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Le musée Vivenel fête ses 180 ans ! Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Le 4 septembre 1841, le duc et la duchesse de Nemours inauguraient officiellement le musée des Études fondé par Antoine Vivenel à Compiègne. Samedi 4 septembre 2021, le musée célèbre ses 180 ans. Spectacle, animations et visites seront proposés aux visiteurs, en partenariat avec l'association LE BORD DE L'EAU. Programme détaillé à venir sur le site internet des musées de Compiègne.

