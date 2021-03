Le Musée une histoire mondiale. Présentation. Institut national d’histoire de l’art (INHA), 2 avril 2021-2 avril 2021, Paris.

Institut national d’histoire de l’art (INHA), le vendredi 2 avril à 14:00

Des accumulations des tombeaux égyptiens ou chinois et des trésors royaux jusqu’à notre Louvre d’aujourd’hui, entre autres lieux, il faudra du temps pour que le musée trouve sa forme et sa fonction de conservation, d’étude et d’exposition des objets. Or, une histoire mondiale des musées, à la fois politique, sociale et culturelle, n’a encore jamais été écrite. La voici : Le Musée, une histoire mondiale, en trois tomes qui paraîtront sur deux ans.Le premier volume, Du trésor au musée, part d’un passé éloigné pour arriver à la création de l’institution appelée « musée », inventée en Italie à la fn du xve siècle, gagnant toute l’Europe au xviiie. Le second volume traite de L’ancrage européen des musées, de la Révolution française aux années 1850, et le troisième, du musée A la conquête du monde, de la Révolution industrielle à nos jours.

**Intervenant**

Krzysztof Pomian (CNRS)

**À propos de ce séminaire**

Le vase grec est depuis le xviiie siècle au moins un objet d’étude central de l’histoire de l’art antique ; il a été représenté, dessiné, photographié, réuni en séries au sein des collections privées et publiques, et publié en corpus de plus en plus raisonnés dans la littérature scientifque. À l’heure du numérique, les images de la céramique grecque sont toujours parmi les plus présentes dans les bases de collections ou de recherche ; un vase, avec ses multiples images qui se déploient dans la profondeur, est pourtant un objet particulièrement compliqué à représenter. Ce séminaire souhaite interroger la manière dont on peut aujourd’hui aborder ces œuvres et leurs images, en prenant en compte leur insertion dans des corpus physiques et numériques. Il s’agit donc de recontextualiser l’image non seulement au moment de sa création et de sa réception antique, mais aussi dans les conditions de son étude aujourd’hui. Chaque séance mensuelle sera organisée autour d’un invité et d’une collection, à partir de l’analyse d’exemples emblématiques.

En partenariat avec l’[École des hautes études en sciences sociales](https://www.ehess.fr/fr), l[’UMR 8210 anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA)](https://www.anhima.fr) et [l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne](https://www.pantheonsorbonne.fr/accueil)

[Voir le programme complet du cycle de séminaires](https://www.inha.fr/fr/recherche/programmation-scientifique/en-2020-2021/vases-grecs-images-corpus-collections.html)

Vases grecs : images, corpus, collections

Institut national d’histoire de l’art (INHA) 2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs Paris Paris 2e Arrondissement Paris



