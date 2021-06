Vrécourt Vrécourt Vosges, Vrécourt « Le Musée sort de son palais : Autour de la sculpture XVIIIe siècle et du patrimoine de Vrécourt » | Samedi 12 juin 2021 | Vrécourt Vrécourt Vrécourt Catégories d’évènement: Vosges

Dans le cadre de l’opération « **Le Musée sort de son Palais** » et de la saison « Sculpture lorraine au XVIIIe siècle », le **Comité d’Histoire Régionale (service de la région Grand Est)**, le **Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain**, le **service de l’Inventaire Général du patrimoine culturel de la Région Grand Est** et l’association « **Vrécourt, Culture, Patrimoine** », proposent au grand public de découvrir la sculpture du XVIIIe siècle au travers du monument funéraire de Charles François Labbé de Beaufremont et Marie Charlotte de Lavaulx, un ensemble unique en Lorraine. Le patrimoine de Vrécourt sera également mis à l’honneur lors d’interventions et de visites libres. **Samedi 12 juin à partir de 14 heures en l’église de Vrécourt (ouverture des portes à 13h45).** **Gratuit, inscription obligatoire** : [https://framaforms.org/le-musee-sort-de-son-palais-samedi-12-juin-a-vrecourt-inscriptions-1622107828](https://framaforms.org/le-musee-sort-de-son-palais-samedi-12-juin-a-vrecourt-inscriptions-1622107828) Programme : [http://chr.grandest.fr](http://chr.grandest.fr)

