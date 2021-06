Le Pègue Le Pègue Drôme, Le Pègue Le musée sort de ses réserves. Quand l’invisible devient visible ! Le Pègue Le Pègue Catégories d’évènement: Drôme

Le musée sort de ses réserves. Quand l'invisible devient visible ! 2021-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 Musée Archéologique du Pègue 2 Rue du donjon
Le Pègue Drôme

Le Pègue Drôme Le Pègue EUR Présentation de mobilier inédit, mettant en lumière l’importance économique et humaine du site dans le commerce Europe-Méditerranée entre 540 av. notre ère et l’installation de la romanité. museedupegue26@gmail.com +33 4 75 53 68 21 http://www.museedupegue.org/ Présentation de mobilier inédit, mettant en lumière l’importance économique et humaine du site dans le commerce Europe-Méditerranée entre 540 av. notre ère et l’installation de la romanité.

Musée Archéologique du Pègue 2 Rue du donjon
Le Pègue