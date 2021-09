Bègles Musée de la Création Franche Bègles, Gironde Le Musée sort de ses murs ! Musée de la Création Franche Bègles Catégories d’évènement: Bègles

**Le musée sort de ses murs** —————————– **À l’occasion du lancement de la campagne de financement participatif pour la restauration de la sculpture Au crépuscule d’un automne, de Louis Chabaud, la Ville de Bègles, les équipes du Musée de la Création Franche et Bordeaux Métropole, vous proposent une soirée festive dans le parc du musée.** * **Jeu de piste** pour les enfants dans le parc du musée * **Mapping architectural** sur la façade du musée par LES MORPHOGENISTES * **Déambulations musicales** par la fanfare MANGUIDEM TAFTAF _Conditions d’accès :_ * _Gratuit_ * _Pass sanitaire obligatoire_ * _Port du masque obligatoire_ _Un événement en partenariat avec la cellule mécénat de Bordeaux Métropole._ [_+ être tenu.e informé.e du lancement de la campagne de mécénat_](https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sauvegardons-l-embleme-du-musee-de-la-creation-franche)

Musée de la Création Franche 58, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33130 Bègles

