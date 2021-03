Figeac Figeac Figeac, Lot Le Musée Sort de ses Murs ! Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Figeac Installés derrière les vitrines, situées de la place Champollion à la rue Séguier en passant par la place des Écritures, 7 panneaux illustrés vous permettront de redécouvrir en famille le musée Champollion – Les Écritures du Monde et ses collections. Accès libre, tous les jours du 5 mars à juin 2021

Plan d'accès aux 7 panneaux en photo On vous invite à un jeu de piste autour de la maison natale de Jean-François Champollion pour tester vos connaissances sur le célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, sur l'Égypte antique et sur les écritures du monde. musee@ville-figeac.fr +33 5 65 50 31 08

