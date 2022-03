Le musée se met en scène ! Musée national et Domaine du Château de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Musée national et Domaine du Château de Pau, le samedi 14 mai à 20:30

Pour cette 18ème édition de la _Nuit européenne des musées_, le Château de Pau a donné carte blanche à la Compagnie _Aparté_. Au programme : des références historiques, des moments anachroniques, de la musique, du théâtre, des personnages en costumes, des surprises, du rire et de la bonne humeur. Attention, ils sont capables de tout et surtout de vous surprendre! De 20h30 à 23h15, le musée se met en scène et convoque les personnages de Molière, mais pas qu’eux !

Entrée libre et gratuite dans la limite des jauges de sécurité – Merci d’éviter les sacs volumineux et de vous soumettre au contrôle Vigipirate

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:15:00

