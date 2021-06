Le Musée régional d’Auvergne sort de sa bulle ! Musée régional d’Auvergne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Riom.

Le Musée régional d’Auvergne sort de sa bulle !

le samedi 3 juillet à Musée régional d’Auvergne

Découvrez le travail de quinze auteurs de bande dessinée que nous avons invités à s’emparer d’une vitrine du musée, s’imprégner de son contenu pour en réécrire l’histoire, en deux planches. Le point commun entre un musée ethnographique et le Neuvième art tient en un mot : populaire, au sens de ce qui plaît ou concerne tout le monde. De plus, ce musée se visite à la manière d’un livre, de chapitre en chapitre : l’idéal pour des auteurs de bandes dessinées ! À mi-chemin entre la rêverie et la réflexion sur ce que disent de nous ces objets venus de notre territoire, les auteurs nous livrent avec enthousiasme et sincérité un regard très personnel, une sorte de confidence à partager avec les visiteurs. Il y en a pour tous les goûts ! Autobiographie, fiction, science-fiction, bd didactique, « linguistique », littéraire, sarcastique, historique… Le mode d’expression laissé libre est immense et les styles graphiques tout autant. Les auteurs : Cordoba, Aude Mermilliod, Laurent Bordier, Mu Blondeau, Olivier Brazao, Boris Sabatier, Emmanuel Moynot, Evemarie, Jean-Pierre Joblin, Gibie, Thibault Prugne, Jean-Louis Tripp, Olivier le Discot, et deux illustrateurs : Fabienne Cinquin et Franck Watel

Amoureux du 9e art, tous au Musée régional d’Auvergne !

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme



