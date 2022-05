LE MUSEE RADIOMARITIME ARGOS FETE SES 10 ANS Outreau, 4 juin 2022, Outreau.

2022-06-04 – 2022-06-04

Outreau Le Musée radiomaritime Argos situé rue du Cap rouvre ses portes au public début mai. Vous pourrez y découvrir au rez-de-chaussée une salle d’exposition comprenant du matériel d’époque, la cabine, une salle vidéo, et une station maritime terestre. Au premier étage, vous y trouverez une toute nouvelle exposition consacrée à l’histoire du sauvetage en mer. Pour célébrer les 10 ans du Musée, les Membres de l’Association vous donnent rendez-vous le samedi 4 juin 2022 dès 13h30 pour un après-midi animé : nDe 13h30 à 18h00 : contact radio avec les différents continents nA 14h30 et 16h30 : Les Vareuses Porteloises nA 15h00 et 17h00 : percussion par le SH De 15H00 0 17H00 : chasse au renard par guidage radio, nVisite de l’expositio nPetite restauration sur place Pour information : La Musée Argos est ouvert en juillet et août : les mardi, mercredi et samedi, ainsi que les mercredi et samedi en mai, juin, et septembre. nVisite gratuite toutes les 20 minutes entre 14h30 et 16h30 Renseignements au 03 21 99 95 07/06 72 54 85 39 nmuseeargos@gmail.com

museeargos@gmail.com +33 3 21 99 95 07

